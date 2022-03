250 Plätze in Hotels, Privatzimmer und Co.

Hoteliers, Organisationen, aber auch Privatpersonen können sich beim Land melden und ihre Räumlichkeiten für Ukrainische Flüchtlinge zur Verfügung stellen. 250 Schutzbedürftige kann man so unterbringen, weitere 250 kommen in Flüchtlingsunterkünfte wie beispielsweise in Tamsweg. Danach liegt der Fokus auf der Integration. „Wir werden die Qualifikationen erheben und das Angebot an Deutschkursen entsprechend ausbauen“, sagt Heinrich Schellhorn.