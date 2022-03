Kein Siegestanz vom Coach

Der am Mittwochnachmittag seinen bisher wohl größten Auftritt als Cheftrainer feierte. „Ja, das war auch für mich ein besonderes Spiel.“ Auch wegen des hohen Zuschauerinteresses, 5500 Fans brachten die Arena in Zilina zum Kochen. Das hinterließ vor allem in Halbzeit eins Eindruck. Im zweiten Abschnitt lief es deutlich besser, das Elferschießen folgte. „Ich habe ihnen davor gesagt, dass ich irrsinnig stolz bin, dass wir uns jetzt belohnen müssen.“ Den Viertelfinal-Aufstieg feierten die Salzburger in der Kabine. Zur Musik zeigten einige mit coolen Tanz-Einlagen auf. Der Trainer verzichtete aber darauf. „Das überlasse ich lieber den Spielern“, grinste Ingolitsch.