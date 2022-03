Grüner Mantel wird zum nachhaltigen Anzug

Österreichs größter Freizeitpark, die AREA 47 in Haiming, lockt Gäste aus aller Welt mit Abenteuern. Das Unternehmen startet nun selbst in das Abenteuer „Langfristige Nachhaltigkeit“. Umweltmaßnahmen wurden von Masterstudenten in ein Konzept gegossen, das ein noch nachhaltigeres Wirtschaften ermöglicht.