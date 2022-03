Schüler helfen Schülern: Laptops mit neuer Aufgabe

Familien mit mehreren Kindern, bei denen an einem Computer im Haushalt Homeoffice und Distance Learning gleichzeitig passieren muss. Kinder, die für den in der Pandemie etablierten Distanzunterricht nur ein Handy zur Verfügung haben. Das Tor zur Bildung gerade einmal 6 mal 14 Zentimeter groß - da bleibt so mancher auf der Strecke. „Computer sind das Arbeitsmittel des 21. Jahrhunderts. Das gilt auch für Schüler. Wir sprechen hier nicht von einem Luxusgut, sondern von einer Notwendigkeit, die in der Pandemie sichtbar wurde“, erläutert Hackl.