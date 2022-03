Geflüchtete Familie in Hof endgültig in Sicherheit

Am Freitagabend schloss auch Andi Tredaks Ehefrau Kamila ihren Bruder plus Familie wieder in die Arme. Alle sind wohlauf, aber sehr geschafft von der langen Reise. „Ich bin wirklich froh, dass alles so gut und reibungslos geklappt hat. Kamila sieht ihren Bruder das erste Mal seit fünf Jahren wieder. Wir sind überglücklich“, sagt Tredak müde, aber zufrieden.