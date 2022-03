Halleiner Schüler sammeln für Kriegsopfer

Stolzlechner wird sich alleine in Richtung Ukraine aufmachen. An der Grenze will er zunächst Hilfsgüter an Flüchtlinge verteilen. Und: Ein Vertrauter wird mit einem Großteil der Spenden weiter in die Ukraine fahren. Stolzlechner: „Ich werde Fotos und Videos machen. Damit will ich unseren Schülern zeigen: Der Krieg ist nichts Abstraktes – sondern passiert wenige hundert Kilometer entfernt von unserer Haustür.“