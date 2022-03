OÖ-Konzeptkünstler Josef Bauer gestorben

Geboren in Wels und aufgewachsen in Gunskirchen, fand Josef Bauer erst über den Umweg Spitzensport zu seiner Kunst. Der frühere Leichtathletik-Staatsmeister studierte später an der Linzer Kunstschule. Als Konzeptkünstler mit besonderer Formensprache wurde er bekannt. Sein Werk wurde vielfach ausgezeichnet, u a. mit dem Kulturpreis des Landes OÖ und 2017 mit dem Alfred-Kubin-Preis. Zuletzt war 2020 eine große Schau seiner Werke im Lentos zu sehen.