Nach 59 Wochen Stille gibt es wieder Disco-Sound

Zahl der Jobs gesunken

Die langen Sperren haben nicht alle Unternehmen überstanden. Gab es zu Beginn der Krise in NÖ 270 Betriebe mit mehr als 600 Beschäftigten in der Nachtgastronomie, so verzeichnet die Wirtschaftskammer derzeit 255 Unternehmen, die knapp 500 Jobs bieten.