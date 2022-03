„Tierisches“ Familienparadies in Pamhagen

Und weil zum gelungenen Familienausflug für viele Menschen auch der Hund gehört, sind Hunde auf dem Areal gestattet: „Wir bitten unsere Gäste aber, ihre vierbeinigen Familienmitglieder an die Leine zu nehmen.“ Katja hat ihren Eltern schon das Versprechen abgenommen, dass sie am Eröffnungstag mit ihr und ihrem Bruder nach Pamhagen fahren müssen: „Ich will sofort zu den Hasen und Ziegen. Die hab ich alle so lieb.“