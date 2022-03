Camilla: Großzügige Spende für Ukraine-Flüchtlinge

Am Mittwoch besuchten Herzogin Camilla und Prinz Charles die ukrainische katholische Kathedrale in London und zündeten dort Kerzen an. Außerdem sprach das Thronfolgerpaar mit Vertretern der Ukrainer im Vereinigten Königreich über die humanitäre Krise in ihrem Land. Wie die „Daily Mail“ berichtete, gingen die Worte Camilla sehr zu Herzen. Die 74-Jährige sei die meiste Zeit in Tränen aufgelöst gewesen.