15 Millionen Euro? LASK ist Geldmaschine Europas

Auch wenn der LASK am gestrigen Mittwoch im Hit gegen Meister Salzburg noch die winzige Chance auf die Top-6 in der Liga mit aller Macht nutzen wollte - diese, mit dem 0:0 aber verpasste - im Hinterkopf geistert bereits das Achtelfinale in der Europa Conference League am 10. und 17. März gegen den tschechischen Meister Slavia Prag herum.