Salzburg plant für tausende Flüchtlinge

Einige Ukrainer kamen am Mittwochabend am Salzburger Bahnhof an, suchten mit selbst gebastelten Schildern nach Personen oder einem Kontakt zur ukrainischen Botschaft. Noch ist unklar, wie viele Flüchtlinge es nach Salzburg verschlagen wird. Sicher ist: Die ersten Schutzsuchenden haben bereits Unterschlupf bei engagierten Privatpersonen gefunden. Und auch die Unterbringung der anderen Flüchtlinge soll kleinstrukturiert erfolgen. „Massenquartiere wollen wir vermeiden“, sagt Landesrat Heinrich Schellhorn.