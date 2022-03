Mozarteum bringt Akt-Buch raus

Rund 600 Arbeiten aus 20 Jahren Aktzeichnen an der Universität Mozarteum präsentiert das neu erschienene Buch „AKT / NUDE“. Was sonst Unterrichtsgegenstand am Department für Bühnengestaltung ist, kann nun in einer rund 400-seitigen Sammlung begutachtet werden. Auch Modelle kommen dabei zu Wort.