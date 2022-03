Blau-gelbes Herz schlägt für Opfer in der Ukraine

Weitere Helfer arbeiten bereits an Folgeprojekten

Doch nicht nur Einsatzorganisationen, Behörden und Politiker stehen an vorderster Front, wenn es um Hilfslieferungen geht. Mauricio Merwald, Unternehmer aus Biedermannsdorf (ebenfalls Bezirk Mödling) fasste sich ganz privat ein Herz: „Wir bereiten eine Fahrt an die slowakische und polnische Grenze der Ukraine vor. Unser Bus hat 82 Sitzplätze für Passagiere und einen großen Anhänger. Hygieneartikel und notwendige Güter werden hin- und Flüchtlingsfamilien nach Österreich hergebracht. Wir stehen dabei in engem Kontakt mit dem Samariterbund“, so der 39-Jährige zur „Krone“.