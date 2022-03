Rentner wollte sich ein Impfzertifikat ergaunern

„Mein Mandant weiß, dass er etwas falsch gemacht hat", sagt Anwältin Astrid Nagel zum Richter. Weshalb sie eine Diversion, also eine außergerichtliche Einigung, vorschlägt. Denn der 63-jährige Unterländer und nunmehrige Pensionist sei unbescholten und habe bislang ein tadelloses Leben geführt, so die Verteidigung. Fakt ist jedoch, dass der Beschuldigte am 19. November in einer Apotheke in Lindau einen gefälschten Impfausweis vorgelegt hat, um so an einen echten QR-Code - beziehungsweise an ein echtes digitales Impfzertifikat - zu gelangen.