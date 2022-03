Betrunkener Lkw-Lenker verletzte vier Polizisten

Am helllichten Nachmittag, sturzbetrunken und mit einem 40-Tonner unterwegs: Man kann wahrlich von Glück sprechen, dass am Dienstag kurz vor 16 Uhr auf der Inntalautobahn bei Wattens kein Unfall passiert ist. „Der Lkw war einer Streife aufgefallen, weil er in Schlangenlinie unterwegs war“, erklärt Bezirkspolizeikommandant Gerhard Niederwieser der „Krone“.