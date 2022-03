Mama Victoria knipste „Schneekönig“ Prinz Oscar

Während seine Schwester schon fast eine junge Dame ist und sich auf dem Geburtstagsfoto ziemlich erwachsen zeigte, geht es für Prinz Oscar erst im Herbst mit der Schule los. Bis dahin tobt sich der Prinz in seiner Freizeit noch kräftig in der Fußballschule aus und liebt es auch sonst, viel Zeit in der Natur zu verbringen. Nur bei offiziellen Aufritten ist der royale Wirbelwind eher zurückhaltend. Da lässt der Knirps gerne mal seiner Mama und seiner großen Schwester den Vortritt.