Als Hartberg Fußball-Österreich fesselte

Der TSV Hartberg träumt vom ganz großen Coup - Mittwoch können die Oststeirer in Ried ins Endspiel des ÖFB-Fußball-Cups einziehen. Vor dem Spiel der Spiele blickte die „Steirerkrone“ in den Rückspiegel und fand einige Highlights in der sehr bewegten Klubgeschichte der Oststeirer.