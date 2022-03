Lustwandeln bei Sommerfrische im Wienerwald

Lebensgefühl und Ruhequellen vermitteln

Diese sieht Wollinger schon vor sich: Das sogenannte Lustwandeln soll als die Wienerwald-Version der wiederauferstandenen Sommerfrische in Niederösterreich etabliert werden. „Es geht darum, das für unsere Region so charakteristische genussvolle Lebensgefühl etwa in Verbindung mit Kultur zu vermitteln“, schildert Wollinger, was er unter Lustwandeln versteht. Denn die Bedürfnisse der Gäste haben sich durch die Pandemie verändert, ist der Marketing-Profi überzeugt. Die unberührte Natur habe an Stellenwert gewonnen: „Daher sind Ruhe- und Inspirationsquellen ein Zukunftsthema“, betont Wollinger, „um im einzigartigen Biosphärenpark den Wald in entspannter Hinsicht erlebbar zu machen.“