Heimische Forscher sind Grippe & Co. auf der Spur

„Um ein Virus zu bekämpfen, muss man es erst verstehen“, erklärt CEO Martin Götting von Capricon Consilium beim Betriebsbesuch der „Krone“ im Technopol in Tulln. Hier wird an Corona und Influenza geforscht – und die Ergebnisse sorgen auch international für Aufsehen. So hat das Team um den deutschen Pharmaprofi derzeit einen Universalimpfstoff gegen die Grippe in der Pipeline. Auch Vakzine für Tiere, in erster Linie für Schweine und Geflügel, werden hier erforscht.