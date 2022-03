86-jährige Autolenkerin fand Bremse nicht: Unfall

Zeitgleich ähnlicher Unfall in Regau

Eine 70-Jährige aus dem Bezirk Wels-Land fuhr am Dienstag gegen 10.10 Uhr mit ihrem Leichtkraftfahrzeug auf der B145 von Gmunden Richtung Regau. Auf dem Beifahrersitz befand sich eine 50-Jährige, ebenfalls aus dem Bezirk Wels-Land. Zur gleichen Zeit lenkte ein 53-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land einen Lkw auf der B145 hinter dem Leichtkraftfahrzeug. Die 70-Jährige brachte ihr Fahrzeug an der ampelgeregelten Kreuzung in Pinsdorf zum Stillstand.