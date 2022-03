Russischer Agentur Ruptly laufen Mitarbeiter davon

Der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Ruptly mit Sitz in Berlin laufen nach dem Einmarsch in die Ukraine die Mitarbeiter davon. Einige beschwerten sich in einer Telefonkonferenz, dass sie die Invasion nicht als solche bezeichnen dürften, wie aus der Aufzeichnung einer Telefonkonferenz hervorgeht. Mindestens drei leitende Redakteure sollen gekündigt haben.