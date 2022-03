WAC-Offensivmann wechselt in Polens erste Liga

„Ich freue mich sehr, dass ich es geschafft habe, nach Lubin zu kommen. Ich habe bereits das erste Spiel in Polen und seine Atmosphäre gesehen, also freue ich mich auf meine erste Show für Zagłębie. Ich war schon vor ein paar Wochen in Lubin, um mich zu vergewissern, dass es ein guter Ort für mich ist, und mir hat die Stadt sowie das Stadion und der ganze Verein sehr gut gefallen. Ich habe auch meine Freunde nach der polnischen Liga gefragt und sie haben in Superlativen darüber gesprochen“, wird der Neuzugang auf der Vereinshomepage zitiert.