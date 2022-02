Kutschenpferde gingen durch: Deutsche verletzt

In Krankenhaus geflogen

Der Kutscher versuchte daraufhin erfolglos, die beiden Pferde zu beruhigen. Diese gingen jedoch durch und zogen die an der Kutsche hängengebliebene Deutsche rund 250 Meter mit sich, bis sie an einer Wegkreuzung zu liegen kam. Die Frau musste mit erheblichen Verletzungen durch den Notarzthubschrauber in das Krankenhaus nach St. Johann in Tirol gebracht werden.