Graz als sicherer Hafen für verfolgte Künstler

Die Leitungen glühen

Seit ein paar Tagen glühen die Leitungen im Büro von Luise Grinschgl von der Kulturvermittlung Steiermark: „Ich bekomme unzählige Anfragen von Künstlern aus der Ukraine, die einen sicheren Hafen suchen“, erzählt sie. Schon seit vielen Jahren ist Grinschgl Herz und Seele des „Artist in Exile“-Programms der Stadt Graz, das politisch verfolgten Künstlern zumindest für eine gewisse Zeit Unterschlupf in der Landeshauptstadt bietet: „Viele von ihnen sind bei uns das erste Mal seit Jahren wieder an einem sicheren Ort. Die Aufenthaltsgenehmigung in Österreich ist wie eine Schutzweste für sie.“