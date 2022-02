Novavax ist da, aber nur zehn ließen sich impfen

In Oberösterreich haben sich bisher 5197 Personen für eine Novavax-Impfung vormerken lassen. Am Donnerstag wurde die SMS-Benachrichtigung zur Terminanmeldung ausgeschickt, so Markus Gnad von der Krisenkommunikation des Landes. Am Sonntag wurden in Linz und in St. Georgen im Attergau spontane Impfungen angeboten. Doch der Andrang war so bescheiden, dass es eigentlich schon grotesk war. In der Landeshauptstadt ließen sich ganze acht Landsleute mit dem Impfstoff auf Protein-Basis statt mit mRNA-Technologie impfen.