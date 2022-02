Die „Sonnenstrahlen“ im eigenen Hotel zu Gast

Eine andere Perspektive

Die „Sonnenstrahlen“ - wie die Mitarbeiter der Sonne liebevoll genannt werden - genossen den hauseigenen Wellnessurlaub in vollen Zügen. „Ich arbeite seit über zehn Jahren hier und war das erste Mal nur Gast“, so Empfangschefin Sandra Wischenbart. Die freundliche Blondine kümmert sich sonst mit vollem Einsatz um die Hotelgäste. Nun konnte sie selbst einmal Wellnessbereich und Gourmetdinner genießen. „Es war zu Beginn eine Herausforderung, richtig abzuschalten und in die Rolle des Gastes zu schlüpfen.“