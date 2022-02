Verstrahltes Ödland als letzter Hort der Freiheit

„Nichts konnte besser sein als ein Ort, in den niemand eindringen würde, war er doch schon zerstört und zerschlagen, verseucht, verstrahlt und vor allem: frei.“ So beschreibt Cordula Simon in ihrem neuen Roman den ukrainischen Ort Pripyat, der durch das Reaktorunglück in Tschernobyl zur Geisterstadt wurde. Es ist die zentrale Ironie ihres Romans, dass just dieser Ort, der auf Jahrtausende verstrahlt ist, zum Zufluchtsort jener Gruppe an Menschen wird, die dem Überwachungsstaat, in dem sie leben, entkommen wollen.