So fordernd ist der Job als steirischer Ortschef

Zu Mittag wird oft im Gasthaus gegessen, „denn von den Leuten dort erfährt man am meisten“. Zwischen Terminen schlüpft Gruber wieder schnell in die Arbeitskluft. „Sobald ich die Gummistiefel anhab, läutet aber meistens wieder das Handy.“ An den Wochenenden stehen Einladungen in Nachbargemeinden oder Geburtstagsgratulationen am Programm. „Eine Woche Urlaub ist kaum möglich“, sagt der Ortschef.