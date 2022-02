Telefonliste verriet Halleins neuen Finanzleiter

Überrascht zeigte sich Vizebürgermeister Florian Scheicher (ÖVP) am Freitag, als er auf die neue Telefonliste des Halleiner Rathauses schaute. Dort stand für die ausgeschriebene Stelle des Finanzleiters bereits ein Name. Der Beschluss dazu im Gremium fehlt allerdings noch. „Ich finde es spannend, von der Neubesetzung über eine Telefonliste zu erfahren“, sagt Scheicher. In die Entscheidung der Hearing-Kommission habe er allerdings „vollstes Vertrauen.“