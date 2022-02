Ärger über Absage für Gemeinde-Impfprämie

Vor rund einem Monat hatte die Bundesregierung vollmundig eine Impfprämie für Gemeinden mit hoher Impfquote verkündet; mehr als 500 Millionen Euro hätten in Form eines Zweckzuschusses für Investitionen an die Kommunen fließen sollen. Ab einer Impfquote von 80 Prozent wären Gelder geflossen. Doch im Nationalrat gab es am Donnerstag keine Mehrheit für diesen Vorstoß, die Impfprämie ist abgeblasen.