Stopptafel missachtet: Unfall mit drei Toten in NÖ

Die 32-Jährige war am Nachmittag gegen 15 Uhr von Unterretzbach kommend auf die Kreuzung zugefahren, im Pkw befanden sich drei weitere Mitfahrer. Die Frau beachtete jedoch das Stoppschild nicht und fuhr weiter - Augenblicke später kam es zur Frontalkollision mit dem Lkw, berichtete die Polizei. Die Wucht des Zusammenstoßes war so gewaltig, dass das Auto in ein angrenzendes Feld geschleudert wurde und auf dem Dach zu liegen kam.