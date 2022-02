Viktor Gernot: „Wir sollten nicht jammern!“

Ab 20. März steht Viktor Gernot im Musical „La Cage aux Folles“ zum ersten Mal in seiner Karriere auf der Bühne der Volksoper Wien. Davor kommt er am Donnerstag und am Freitag mit seinem Solo-Kabarett „Nicht wahr?“ ins Kulturzentrum Oberschützen. Wir trafen den Ausnahme-Entertainer vorab zum Gespräch.