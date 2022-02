Reuttes BM Salchner: „Es wird sicher spannend“

Sie konnten fast zehn Monate Erfahrungswerte als Marktprimus sammeln. Was lieben Sie und was hassen Sie an diesem Job?

Ich liebe es, für die Menschen in Reutte zu arbeiten, ihnen zuzuhören und ihre Probleme zu lösen. Ich war in meinem früheren Job als Regionalentwickler immer ein Gestalter. Jetzt kann ich mich stärker auf eine Gemeinde konzentrieren und viel unmittelbarer die notwendigen Projekte in Angriff nehmen. Die Menschen lassen aber auch oft ihren Unmut über politische Entscheidungen auf Bundesebene an uns aus, auch wenn wir dafür nicht verantwortlich sind. Jetzt bekommen die Gemeinden sogar eine Förderung, wenn die Impfquote besonders hoch ist. Das heißt, wir sollen nun die Aufklärungsdefizite in Sachen Impfen wettmachen. Das sind die weniger schönen Seiten, die man aber auch aushalten muss.