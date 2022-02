Drei Salzburger auf der größten Bühne der Welt

Dritter im Bunde ist Christoph Schneider. Der Skifahrer führt eine Familientradition fort. Onkel Bernhard Habersatter nahm 2010 in Vancouver an den Paralympics teil. Zwölf Jahre später tut es ihm der Neffe gleich, tritt ebenso in den Speeddisziplinen an. Nach schweren Knieverletzungen (2018 musste er deswegen bereits passen) ist Schneider einfach „heilfroh, dass ich überhaupt dabei bin.“ Denn das Knie ist alles andere als in Ordnung, im Sommer folgt die nächste OP. Für den Traum nimmt der Debütant das in Kauf.