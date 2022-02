„Das Supertalent“ macht heuer „kreative Pause“

Orientierungssuche nach Bohlen-Abgang

RTL hatte sich 2021 von Dieter Bohlen getrennt, der seit dem Beginn des Formats in der Jury gesessen hatte. Bei der 15. Staffel sollte ursprünglich Fußballer Lukas Podolski aufrücken, er fiel aber in vielen der „Supertalent“-Ausgaben wegen Corona aus. Stattdessen waren unter anderem Michael Michalsky und die Ehrlich Brothers dabei. Die Zuschauerzahl halbierte sich in dieser Zeit auf im Schnitt knapp 1,5 Millionen. In den Jahren davor war die Quote stets leicht gesunken.