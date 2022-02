Nach Missbrauch: Über 7 Jahre Haft für Ex-Freund

Der damals junge Vater eines Kleinkinds wurde im Mai 2020 aus dem Gefängnis entlassen. Wieder in Freiheit musste er jedoch feststellen, dass sich die Kindsmutter inzwischen in einen anderen Mann verliebt hatte. Außer sich vor Wut, erfasste er die Frau, warf sich auf sie und verging sich an ihr. Danach sperrte er die Kindsmutter die ganze Nacht über ein.