Rauch und Red Bull planen Mega-Werk in USA

Ball wohl wieder an Bord

Red Bull, Rauch und der Dosenhersteller Ball haben 2019 bereits im US-Bundesstaat Arizona mit der Errichtung eines Produktions- und Abfüllwerks begonnen. Auf dem 6,5 Hektar großen Betriebsgelände werden aktuelle rund 140 Mitarbeiter beschäftigt. Bis zum Bau des Werks in Arizona war Red Bull nur in Vorarlberg und der Schweiz abgefüllt geworden. Auch in North Carolina soll Ball wieder mit an Bord sein, wie Fachmedien berichten. Für ein neues Werk könnte Ball 338 Millionen Euro investieren.