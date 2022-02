Rekord-Strongman vor neuer Herausforderung

Am 8. März wird er im Rahmen einer Wohltätigkeitsveranstaltung eine 30 Meter lange Straßenbahn mit seinem bloßen Körpergewicht ziehen. „Das Training dieses Mal ist etwas herausfordernder, weil ich mir eine Straßenbahn ja schlecht zum Üben ausborgen kann. Also trainiere ich derzeit eben mit zwei LKWs zu je 8 Tonnen“, so der 52-Jährige. Bis zu vier Stunden täglich investiert er derzeit in sein Training.