Nach Bangen um Seminar kommt nun die Absage

Johannes Brandl, Vorsitzender der Curricularkommission Philosophie, hat infolge der Absage diese Funktion am Samstag zurückgelegt. „Die Universität ist für mich der Ort, an dem eine freie Diskussion auch dann stattfinden können muss, wenn Proteste angekündigt sind. Dies gilt umso, wenn diesen Protesten, so wie im Fall Meggle, Missverständnisse zugrundeliegen, die gerade im Rahmen einer solchen Diskussion am besten auszuräumen wären,“ so Brandl. Er kritisiert, das dies in Anbetracht der Situation nicht gegeben sei.