Brutale Attacke in Graz: Rätsel um zweites Messer

Jugendliche befinden sich in U-Haft

Gegen die beiden 18-Jährigen wird laut Grazer Staatsanwaltschaft wegen versuchten Mordes ermittelt, sie kamen am Dienstag in Untersuchungshaft. Bei den bisherigen Befragungen belasteten sich die Frauen wechselseitig: Die jeweils andere habe zugestochen. Die beiden mutmaßlichen Täterinnen dürften auch einen kleinen Brand in einem Gang-WC in der Mondscheingasse gelegt haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt daher auch wegen versuchter Brandstiftung.