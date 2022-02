Männer in Graz von Frauen (18) niedergestochen

Um 0.30 Uhr am Samstag rief ein 22-jähriger Grazer die Polizei in die Mondscheingasse: Er war von zwei ihm unbekannten Frauen plötzlich mit dem Messer attackiert worden, anscheinend grundlos. Mit Schnitten und Stichen am Oberkörper, am Hals und am Kopf wurde der Mann ins LKH Graz gebracht.