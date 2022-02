Mess-Verbot für Pfarrer nach Sex-Vorwürfen

Offenbar gibt es noch kein Urteil aus dem Vatikan

Immerhin: Der Verdächtige wurde nach Auffliegen jüngerer Übergriffe im Erzbistum Köln seiner priesterlichen Aufgaben entbunden. Ein Bericht wurde nach Rom geschickt. Offiziell liegt aus dem Vatikan noch kein kirchenrechtliches Urteil vor. Bis dahin bleibt der mutmaßlich sündige Seelsorger aber von allen Altären in Düsseldorf verbannt. Doch jetzt tauchte Priester D. in Österreich auf. Der „Bild“-Zeitung wurde ein Foto zugespielt, das den Geistlichen am 13. Februar beim Zelebrieren eines Gottesdienstes in der Deutschordenskirche in Wien-Innere Stadt zeigt.