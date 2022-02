50 Jahre Stadtgerücht: Wir verlosen Bildbände!

50 Jahre Stadtrichter

Obwohl das Spektakel in diesem Jahr coronabedingt erneut ausfallen muss - und weil das Stadtgerücht heuer 50 Jahre feiert, gibt’s was Besonderes: Wir verlosen sechs Jubiläumsbücher „Fünfzig Jahre Stadtrichter“! Zum Mitmachen einfach E-Mail mit Kontaktdaten und Kennwort „Stadtgerücht“ an gewinnspiel.kaerntner@kronenzeitung.at senden! Teilnahmeschluss: 1. März 2022.