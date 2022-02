Abteilung „Inneres&Sicherheit“ unter neuer Führung

Martina Schönherr folgt auf Gernot Längle, der zum Bezirkshauptmann von Bregenz bestellt wurde. Sie verfügt über eine mehr als zehnjährige Erfahrung in der Vorarlberger Landesverwaltung. Seit fünf Jahren ist sie als Juristin und Stellvertreterin des Abteilungsvorstandes in der Abteilung Inneres und Sicherheit tätig. Sie verfüge über ein „sehr breites Fachwissen sowohl in den Bereichen des Wahlrechts, der Angelegenheiten des Gemeinderechts und der Gemeindeaufsicht, des Staatsbürgerschafts- und Personenstandswesens als auch im Katastrophenschutz“, streut Landeshauptmann Markus Wallner der Juristin Rosen.