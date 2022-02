Foto-Wettbewerb mit einem brisanten Thema

Erika Hubatschek, eine Sonderklasse-Fotografin

Die im Jahr 1917 in Klagenfurt als Tochter eines evangelischen Pfarrers geborene Erika Hubatschek wollte eigentlich an der Wiener Hochschule für Bodenkultur studieren. Aus diesem Plan wurde aber nichts, da sie familiär aus keinem bäuerlichen Umfeld stammte. Stattdessen studierte sie Volkskunde, Geografie und Sport und promovierte mit einer Arbeit über „Almen und Bergmähder im oberen Lungau“ 1940 in Innsbruck. Hier unterrichtete sie dann bis 1978 am Gymnasium Sillgasse. Die große Leidenschaft ihres Daseins war aber das Leben der Bergbauern, welches sie von 1938 an über 60 Jahre lang fotografisch, mit extremen Gespür für den so genannten „richtigen Moment“ und viel Können und Liebe dokumentierte. Es entstand so bis zu ihrem Tod vor zwölf Jahren ein beeindruckendes, künstlerisch einmaliges, zeithistorisches Archiv mit über 14.000 Fotografien. Tochter Irmtraud, selbst passionierte Fotografin kuratiert das Lebenswerk der Mutter.