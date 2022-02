Paris St.-Germain blamiert sich mit 1:3 bei Nantes

Die Fußball-Stars von Paris Saint-Germain haben in der französischen Ligue 1 ihre zweite Niederlage in dieser Saison kassiert! Waren Kylian Mbappe, Lionel Messi, Neymar und Co unter der Woche in der Champions League gegen Real Madrid noch mit 1:0 erfolgreich gewesen, setzte es am Samstagabend beim FC Nantes ein 1:3.