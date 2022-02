Die Bullen sind selbst mit der B-Elf der Favorit

Die Bullen sind haushoher Favorit, alles andere als ein Sieg wäre eine große Enttäuschung. Da hilft es auch nicht, dass Trainer Matthias Jaissle wie vor jedem Match vom Gegner in den höchsten Tönen redet. Auch für die Wolfsberger hatte der Coach viele freundliche Worte übrig. Zudem kam Jaissle im Vorfeld der Partie auch wieder seine Lieblingsaussage über die Lippen: „Wir müssen an unsere Leistungsgrenze kommen.“ Ein Satz, der vor jedem Spiel fällt, egal ob der Kontrahent Bayern München, Wolfsberg oder Altach heißt. Das ist so sicher wie das Amen im Gebet.