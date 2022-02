„Glücksmomente machen Arbeit so wunderschön“

Auch Teilzeit möglich

Jeder Tag ist für die 42-Jährige anders, warten andere Aufgaben. Diese Unplanbarkeit macht für die vierfach Mama den Job besonders: „Man verlässt den Patienten und hat das Gefühl, man hat ihm alles gegeben, was er für den Moment braucht.“ Ein weiterer Vorteil: Sie kann den Job auch in Teilzeit absolvieren. Nach der Geburt ihres ersten Sohnes wollte sie beruflich kürzer treten, aber trotzdem in der Pflegebranche bleiben. Im Spital, wo sie davor fünf Jahre in der Akutgeriatrie beschäftigt war, sei das nicht möglich gewesen. So landete sie beim Mobilen Pflegedienst der Caritas und fand dort ihre Berufung