Amira Pocher tanzt sich in die erste Reihe

Amira Pocher hat in der „Kennlernshow“ Jury und Zuschauer am meisten überzeugt. Sie und ihr Tanzpartner Massimo Sinató sichern sich das „Direkt Ticket“ für die nächste Live-Show und können in der ersten regulären Show am 25.02.2022 nicht rausgewählt werden.

(Bild: RTL / Stefan Gregorowius)